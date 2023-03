Diablo IV hadde den største betaen i seriens historie

HQ

Vi visste hypen for Diablo IV var stor, men antall folk som spilte betaen er likevel veldig imponerende. Activision Blizzard forteller nemlig at spillet hadde den største betaen i seriens historie.

Vi har også fått en praktisk infograf sammen med kunngjøringen som avslører at Necromancer og Sorcerer var de mest spilte karakterene, og at Ashava drepte spillere hele 10,163,397 ganger (jeg innrømmer at et urimelig stort antall av disse var meg). På den annen side ble beistet også beseiret 107.425 ganger, og for solospillere var det "nesten 1".

Spilte du betaen og hva syntes du om den? Diablo IV lanseres 6. juni.