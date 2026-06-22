Diablo IV har fått aldersgrense på « Nintendo Switch 2 » i Taiwan

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Med tanke på at Diablo III var tilgjengelig på Nintendo Switch 1, er det ikke akkurat noen stor overraskelse å høre at Blizzard tilsynelatende jobber med en Switch 2-utgave av Diablo IV. Ingenting offisielt er bekreftet ennå, men en ny klassifisering ødelegger noe av overraskelsen.

Det taiwanske klassifiseringsorganet hadde tidligere en offentlig oppføring for en Switch 2-utgave av utvidelsen «Lord of Hatred» til Diablo IV, noe som så godt som bekrefter at hele spillet (og sannsynligvis også «Vessel of Hatred») snart kommer til Nintendos hybrid-etterfølger også.

Som Nintendo Everything har lagt merke til, ble klassifiseringen lagt ut i april, men ble først oppdaget nylig og har siden blitt fjernet. Likevel klarte nettstedet å ta et bilde som svært tydelig viser « Diablo IV: Lord of Hatred » klassifisert for Switch 2.

Blizzard har foreløpig ikke kommet med noen offisiell uttalelse om saken, men BlizzCon finner sted om mindre enn tre måneder, så kanskje vi får et klart svar på dette tidlig i høst.