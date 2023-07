Diablo IV kommer ikke til Xbox Game Pass

HQ

Blizzard-president Mike Ybarra har bekreftet at Diablo IV ikke kommer til Xbox Game Pass etter at det gikk rykter om at det var på vei til abonnementstjenesten.

Mike Ybarra tok til Twitter for å avkrefte disse ryktene og sa ganske enkelt at "dette skjer ikke." Det er forståelig at et av Blizzards bestselgende spill ikke kommer til en abonnementstjeneste når så mange allerede har kjøpt spillet til full pris.

Det er en mulighet for at ting kan endre seg senere, og siden Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard ser mer og mer sannsynlig ut, kan det bli plass til større titler i Game Pass i fremtiden. Inntil videre må du imidlertid betale full pris hvis du vil inn i helvete.