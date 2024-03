Diablo IV Sesong 4 utsatt til mai

HQ

Diablo IVDen fjerde sesongen er utsatt en måned til 14. mai. Gode nyheter for de som liker og grinder sesong 3, men kanskje ikke så bra for de som ønsket en oppfriskning.

Årsaken til utsettelsen, som ble kunngjort under den nylige Campfire Chat, er at Diablo IV -spillerne skal få større sjanse til å gi tilbakemeldinger fra spillets første PTR, som vil vare fra 2. til 9. april.

"Vi utsetter det noen uker for å sikre at vi får alle tilbakemeldingene fra denne PTR-en og kan bruke dem i sesong 4, slik at vi er sikre på at alle de nye systemendringene vi gjør, er riktige og fungerer for fellesskapet basert på alles tilbakemeldinger", sier Adam Fletcher, community lead.

Det er noen store, omfattende endringer på vei i sesong 4, så det er nok viktig å få spillernes meninger om dem før de tas i bruk.