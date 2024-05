Diablo IV sin Loot Reborn-sesong endrer hvordan du høster belønninger ganske mye

HQ

Blizzard har uttalt flere ganger at den kommende sesongen 4 av Diablo IV vil være den som vil rette opp og fikse mange av lootsystemene som har frustrert spillere helt siden action-RPG gjorde sin ankomst i juni i fjor. Med den oppdateringen planlagt til 14. mai, har vi nå fått en veldig tydelig forklaring på hvordan det vil bli håndtert.

For plyndringssiden av ting, Blizzard lover at mange av spillets mest grunnleggende kjernesystemer er endret slik at du tjener plyndring på en ny måte, ser utstyr fungere på en ny måte og ser at de forbedres på en annen måte når du øker gjennom World Tiers. Dette vil inkludere å se gjenstander bli mer individuelt kraftige og innflytelsesrike, noe som betyr at det vil bli brukt mindre tid på å sortere gjennom ellers dårlig plyndring fra de mange dråpene du mottar mens du spiller. For å imøtekomme denne endringen vil det bli gjort en justering av håndverket og hvordan ressurser og valutaer opptjenes, og den mest spennende delen er at alt dette vil fungere både på Seasonal Realm og Eternal Realm.

Det vil også bli gjort en justering av Helltide, noe som gjør det mer krevende og introduserer et nytt markert trusselsystem der frekvensen og vanskelighetsgraden til demonene du møter i fremtiden, vil øke jo flere demoner du dreper.

The Pit Helltide utvides med flere krevende oppgaver i sluttspillet, Andariel blir en del av sjefsstigen, og Iron Wolves gjør sin ankomst, slik at spillerne kan bli med i fraksjonen for å tjene nye belønninger.

I hovedsak vil Season 4: Loot Reborn være ute etter å introdusere Diablo IV 2.0, men for å se om den klarer å oppnå dette, må vi bare vente til 14. mai når oppdateringen lander.