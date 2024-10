Diablo IV startet opprinnelig som et roguelike

HQ

2014 virker kanskje ikke så lenge siden, men spillbransjen var veldig annerledes den gangen. Overwatch hadde ikke introdusert oss for lootbokser. Fortnite hadde ikke fått oss til å selge sjelen vår til Battle Pass. På mange måter var det en fredelig tid, selv om mikrotransaksjoner fortsatt florerte.

I Blizzards hovedkvarter ble det lagt planer for et nytt Diablo-spill. Etter at Reaper of Souls ga Diablo III sin eneste utvidelse, var det tilbake til tegnebrettet for hva Diablo IV skulle bli. I en artikkel hos Wired avslører Jason Schreier hvor annerledes Diablo IV var i de tidlige stadiene.

Ettersom noen av sjefene i Blizzard hadde erklært Diablo III for en fiasko for serien, virket det som om utviklerne ønsket å prøve noe virkelig annerledes med Diablo IV (kodenavn Hades på den tiden). Det var ideer om en ny kameraperspektiv, med fokus på en over-skulderen-visning, i likhet med noe som Gears of War eller Batman: Arkham-spillene. Kampene skulle også ha vært sterkt inspirert av de sistnevnte spillene, med slagsmål som hovedfokus. Det var også permadeath, noe som betydde at spillerne ville miste karakterer, men få ressurser og power-ups til neste forsøk.

Problemene med Hades var imidlertid åpenbare helt fra begynnelsen. Hvis spillet skulle ha co-op, måtte det kanskje droppe kampene i Batman: Arkham-stil, ettersom de baserer seg på at en enkelt spiller er omringet av gorillaer. I 2016 mistet Hades også regissøren sin, noe som gjorde at nye prototyper av spillet måtte hackes i løpet av bare noen få dager.

Ville du ha spilt denne versjonen av Diablo IV?