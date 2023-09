Diablo IV vil få årlige utvidelser

HQ

Diablo IVs daglige leder Rod Fergusson har bekreftet at spillet vil få årlige utvidelser fra Blizzard.

Selv om Diablo IV er et av årets beste spill på Metacritic, vil spillerne fortsatt ha mer ut av reisen til helvete. I et intervju med Dexerto fortalte Fergusson at det er flere utvidelser på gang, og at planen er å gi ut én i året.

"Men du vet, det er snakk om år og atter år", sa Fergusson om planene for fremtiden til Diablo IV. "Det er det vi fokuserer på. Når du ser på lanseringen av spillet og denne første sesongen, ser vi på det som et fundament som vi kan bygge videre på i fremtiden. Så når vi ser på de kvartalsvise sesongene og de årlige utvidelsene, er det disse tingene vi virkelig fokuserer på for live-tjenesten vår."

"Vi har planer, vi har historier som strekker seg langt inn i fremtiden. Vi har planer. Vi har alltid flere sesonger og flere utvidelser, så det er noe vi kommer til å gjøre i lang tid fremover. Vi gleder oss."

Så vi kommer ikke bare til å få utvidelser, men også kvartalsvise sesonger for å holde oss i gang. Forhåpentligvis betyr dette at selv om vi må vente 11 år til på Diablo V, vil spillerne ha nok av innhold til å holde dem i gang.