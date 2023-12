Diablo IV vil gi deg bedre loot neste år

HQ

Diablo IV Det er en fest helt frem til du fullfører hovedhistorien. Etter hvert som det eneste målet ditt blir å få tak i så mye utstyr som mulig, synes mange spillere at opplevelsen ble noe mangelfull.

Spesielt føltes det ikke som om byttet mot slutten av spillet var så imponerende som det kunne vært. Men i en nylig leirbålsprat forklarte utviklerne at de ønsker å endre på dette. "Noe av det vi ønsker å tenke mer på når vi kommer til 2024, er at gjenstander virkelig skal være starten på en reise", sa Joseph Piepiora, assisterende spilldirektør. "Når noe faller ned for deg som spiller, vil du kunne ta det og si: 'Dette er fantastisk, jeg gleder meg til å gjøre X, Y og Z med dette og gjøre det skikkelig bra'."

Piepiora fortsetter med å forklare at loot-systemet kommer til å endres for å gjøre gjenstandene dine mer tilgjengelige, i stedet for at du raskt kaster et blikk på statistikken den gir og enten legger den til i bygget ditt eller lar den ligge på bakken.

Noen endringer med gjenstander vil komme sammen med sesong 3 i januar, men for de fleste av de store endringene må vi vente til sesong 4, som lanseres en gang tidlig neste år.