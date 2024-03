Diablo IV vil la deg teste de kommende loot-endringene

HQ

Diablo IV sin fjerde sesong bringer med seg noen massive endringer, inkludert en omarbeiding av loot som forhåpentligvis vil løse mange spilleres problemer med grinden slik den er nå. Sesong 3s lansering var mildt sagt ganske vanskelig, men forhåpentligvis kan ting endre seg.

I en ny stream (via PCGamer) sa Diablo IV sin assosierte direktør for samfunnet, Adam Fletcher, at selv om en PTR blir introdusert for å hjelpe lanseringen av sesong 4, kommer det ikke til å bli garantert fremover.

"Det avhenger av hvor store endringer vi gjør, men for sesong 4 planlegger vi definitivt å ha en PTR."

Målet med sesong 4 er i stor grad å endre hvor verdifulle gjenstander er for spillerne. Uansett om loot er relevant for oppgraderingsbanen din, vil Blizzard at du seriøst skal tenke på om du skal kaste eller beholde gjenstander.