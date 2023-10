Diablo IV vil være Steam Deck-verifisert fra dag én

HQ

Diablo IV er på vei til Steam Deck. Når Blizzards nyeste action-RPG kommer til Steam 17. oktober, vil det også være Steam Deck-verifisert.

Diabloe IV virker som et flott spill å ta med seg på farten. Du kan få tid til litt grinding på morgenturen, eller når du får sjansen, i stedet for å starte opp PC-en for å prøve å få et par timer til å gå.

Steam-lanseringen av Diablo IV vil også sammenfalle med spillets andre sesong, Season of Blood. Dette vil gi mye nytt innhold, for eksempel noen vampyriske krefter du kan bruke. Men det er verdt å merke seg at du starter fra bunnen av i denne sesongen, så det er best å komme i gang så fort som mulig.