Diablo IVs endelige PC-spesifikasjoner har blitt avslørt

HQ

Diablo IV har avslørt sine PC-spesifikasjoner, og gir oss litt ny informasjon om hvilket system vi trenger for å kjøre spillet på hver oppløsning og bildefrekvens fra 1080p 30fps til 4K 60fps. Allerede var vi klar over spillets minimums- og middels spesifikasjoner takket være betaen, men vi har nå nye høye og ultra systemkrav.

Uansett hvor kraftig riggen din er, for å få spillet inn i systemet ditt i det hele tatt, trenger du 90 GB plass, og selvfølgelig anbefales en SSD av Blizzard her. Bortsett fra plassen som kreves, er det noen store forskjeller mellom den nedre og høyere enden av spesifikasjonene som trengs.

Sjekk ut hele listen over spesifikasjonene nedenfor:

Minimumsspesifikasjonskrav

Innstillinger for å kjøre Diablo IV ved 1080p opprinnelig oppløsning / 720p gjengivelsesoppløsning, lave grafikkinnstillinger og 30fps.

OS: 64-biters Windows 10 versjon 1909 eller nyere

Prosessor: Intel Core i5-2500K eller AMD FX-8350

Minne: 8 GB RAM

Grafikk: NVIDIA GeForce GTX 660 eller AMD Radeon R9 280

DirectX: Versjon 12

Lagring: SSD med 90 GB tilgjengelig plass

Internett: Bredbåndstilkobling

Krav til middels spesifikasjoner

Innstillinger for å kjøre Diablo IV med 1080p-oppløsning, middels grafikkinnstillinger og 60 bilder per sekund.

OS: 64-biters Windows 10 versjon 1909 eller nyere

Prosessor: Intel Core i5-4670K eller AMD Ryzen 1300X

Minne: 16 GB RAM

Grafikk: NVIDIA GeForce GTX 970 eller AMD Radeon RX 470

DirectX: Versjon 12

Lagring: SSD med 90 GB tilgjengelig plass

Internett: Bredbåndstilkobling

Høye spesifikasjonskrav

Innstillinger for å kjøre Diablo IV med 1080p-oppløsning, høye grafikkinnstillinger og 60 bilder per sekund.

OS: 64-biters Windows 10 versjon 1909 eller nyere

Prosessor: Intel Core i7-8700K eller AMD Ryzen 2700X

Minne: 16 GB RAM

Grafikk: NVIDIA GeForce RTX 2060 eller AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: Versjon 12

Lagring: SSD med 90 GB tilgjengelig plass

Internett: Bredbåndstilkobling

Spesifikasjonskrav for Ultra 4K

Innstillinger for å kjøre Diablo IV i 4K-oppløsning, ultragrafikkinnstillinger og 60 bilder per sekund.

OS: 64-biters Windows 10 versjon 1909 eller nyere

Prosessor: Intel Core i7-8700K eller AMD Ryzen 7 2700X

Minne: 32 GB RAM

Grafikk: NVIDIA GeForce RTX 3080; NVIDIA GeForce RTX 40-serien for fullt støttet DLSS3 eller AMD Radeon RX 6800 XT

DirectX: Versjon 12

Lagring: SSD med 90 GB tilgjengelig plass

Internett: Bredbåndstilkobling

Det bemerkes at hvis du ikke helt kan oppfylle disse kravene, kan du fortsatt prøve å kjøre spillet, men opplevelsen samsvarer kanskje ikke med det Blizzard har tenkt. Fra disse spesifikasjonene er det tydelig å se at det fortsatt er et økt fokus på VRAM på 8 GB eller mer, og at du kommer til å trenge litt imponerende maskinvare for å få spillet ditt til Ultra på 4K.