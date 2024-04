Diablo-sjefen mener at spillet kan bli en bra TV-serie

HQ

Med Fallout-suksessen og den store suksessen som videospillfilmatiseringer har blitt den siste tiden er det mange spillere som lurer på hvilke av favorittspillene deres som kan bli filmatisert neste gang.

Hos Blizzard ser det ut til at Rod Fergusson, som leder serien, mener at Diablo har et stort potensial hvis det oversettes til det store eller lille lerretet. I en samtale med Windows Central svarte Fergusson følgende på spørsmålet om han trodde at Diablo ville egne seg godt som film:

"Ja, jeg tror absolutt at det kan fungere. Det er en av de tingene jeg virkelig liker med Diablo som en IP, det er at den har temaer man kan relatere seg til, fordi det er The High Heavens versus The Burning Hells, og ideen om det gode mot det onde. Jeg tror det er noe som kan overføres veldig godt til noe sånt. Jeg skulle ønske jeg hadde noe jeg kunne snakke med deg om i dag. Men bare når det gjelder den generelle ideen, tror jeg at det kan fungere? Det tror jeg absolutt."

Diablo er allerede kjent for sine filmsekvenser, så kanskje det har potensial som show. Et potensielt problem er å oversette gameplayet slik at serien føles som en skikkelig hyllest, men det er definitivt nok av historie for showrunnerne å ta fatt på.