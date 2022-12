DICE innrømmer at de bommet med Battlefield 2042

HQ

EA og DICE har flere ganger innrømmet at de ikke ga ut et ferdig produkt da de lanserte Battlefield 2042. Men nå som vi er flere sesonger inn, ser det ut til at studioet og utgiveren er langt mer fornøyde med hvordan spillet ser ut nå enn til å begynne med.

I et intervju med MP1ST forteller DICEs Alexia Christofi at de "bommet" med lanseringen, men at de tror de har et mye, mye bedre produkt i dag.

"We shot for the moon, and we just missed...And I think delaying Season 1 was difficult for us. It was hard, but the team realized that we were totally doing it for the right reasons and that we needed to focus on, like, 'How do we make sure that the feedback from the community is more embedded in what we're doing? It launched rough, but man is it a really good game now."

Er du enig med DICE, har det blitt mye bedre enn det var?