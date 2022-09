Die by the Blade byr på intense sverdkamper i november

Forståelig nok handler de fleste slåssespill om å gradvis gjøre nok skade til å slå motstanderen, men det er enkelte som går mer brutalt til verks ved å fremheve hvor dødelige noen våpen faktisk er. I november er det tid for et nytt tilfelle av sistnevnte.

For utviklerne i Toko Midori og Grindstone har gitt oss en ny gameplaytrailer for Die by the Blade som avslører at det dødelige slåssespillet med en rekke våpen å velge blant lanseres på PC, PlayStation og Xbox den 3. november. Nintendo Switch-utgaven vil derimot komme "senere".

Traileren fremhever også hvordan hvert våpen lar oss angripe på ulike måter og selvsagt at man bare trenger å kutte motstanderen én gang for å vinne i skikkelig Bushido Blade-stil.