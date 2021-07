Digimon Survive forsinket igjen - slippes tredje kvartal av 2022

Dårlig nytt for de som venter på Digimon Survive, et spill som egentlig skulle slippes i 2019. Ventetiden har nemlig blitt enda ett år lengre da spillet har blitt forsinket til tredje kvartal av 2022. Det er Gamerbraves som rapporterer om dette via Toei Animations seneste kvartalsrapport. Foruten å eie Digimon har de også de enorme seriene Dragon Ball, One Piece og Sailor Moon. Til tross for dette har de hatt en gradvis nedgang i salget siden 2019. Imidlertid forventer selskapet å begynne å vokse igjen neste år. Dette er også når Digimon Survive slippes. Eller i det minste er det gjeldende plan.