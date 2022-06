HQ

Enten man er fan av Digimon eller ei, så har det vært spennende å følge med på utviklingen av Digimon Survive, et spill som har vært på vei i mange, mange år nå.

Men 29. juli kommer det endelig, og med bare litt over en måned igjen har utgiver Bandai Namco bestemt seg for å begynne å hype opp til lanseringen. Det gjør de blant annet via denne nye traileren som gir deg all informasjonen du trenger. Se den nedenfor.