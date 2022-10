HQ

Hvis du gikk glipp av Digimon World: Next Order for fem år siden da det ble utgitt for PlayStation 4, får du en ny sjanse neste år når spillet inntar PC via Steam og Nintendo Switch. Akkurat som tidligere spill i Digimon World-serien, innebærer det å bygge en by, denne gangen kalt Floatia, og ta vare på dine egne digitale monstre. Alt mens den digitale verden har store problemer. 22. februar er datoen du bør markere på kalenderen om du har lyst til å sjekke det ut på en av de nye plattformene.