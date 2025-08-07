Digital Foundry blir helt uavhengig

HQ

Etter 15 år med tekniske dypdykk i spill, maskinvare og alle slags nerdete kuriositeter, har Digital Foundry - med grunnlegger Richard Leadbetter i spissen - kjøpt tilbake full kontroll over hele virksomheten, inkludert arkivene, og skilt lag med Eurogamer og eieren IGN.

De følger i fotsporene til medier som Giant Bomb og Aftermath, og går bort fra det tradisjonelle medielandskapet for å styre sin egen skute.

Nyheten ble kunngjort i deres siste podcast, der teamet uttalte :

"Vi står ikke til ansvar for noen andre enn dere, publikum."

Denne nye uavhengigheten markerer selvfølgelig et stort skifte, men det positive er at Digital Foundry allerede er en lønnsom virksomhet. Deres Patreon bringer inn anslagsvis 200 000 dollar i året, YouTube-kanalen har 1,5 millioner abonnenter, og teamet ønsker å bygge videre på denne suksessen - uten å låse innholdet bak betalingsmurer.

Fremover drømmer teamet om å lansere et eget nettsted, starte en podcast om retrospill og kanskje ansette flere skribenter for å forbedre PC-dekningen. Men i bunn og grunn forblir DFs oppdrag det samme: retroanalyser, dyptgående teknologidekning og ingen kompromisser når det gjelder nerdetilfredshet.

Stort gratulerer til teamet. Du kan sjekke ut podkastepisoden deres nedenfor.

Følger du Digital Foundry?