Digital Foundry kritiserer Doom: The Dark Ages på PS5 Pro

Man skulle tro at PlayStation 5 Pro - med sin heftige prislapp - ville levere en klart forbedret spillopplevelse sammenlignet med resten av konsollmarkedet. Men dessverre ser det ikke ut til å være tilfelle når det gjelder Doom: The Dark Ages, som Digital Foundry beskriver som en skuffelse - kanskje til og med en ettertanke.

For å si det enkelt: Doom: The Dark Ages imponerer ikke på PS5 Pro. Jada, det treffer en stabil 1800p-oppløsning, men det gjør det under tvilsomme omstendigheter. Spesielt lider spillet av merkbare fall i bildefrekvensen. Og når du sammenligner det med Series X-versjonen, som kjører med en jevn 60 fps, er det vanskelig å ikke føle seg skuffet.

For å gjøre vondt verre, støttes ikke engang Sonys egen oppskaleringsteknologi, PSSR, noe som reiser alvorlige spørsmål om hvor mye tid og krefter som faktisk ble brukt på å optimalisere dette for Sonys kraftkonsoll. Digital Foundry kaller det til og med "en av de mindre spennende PS5 Pro-oppdateringene vi har sett blant de siste AAA-titlene."

Vi får håpe at det snart kommer oppdateringer for å få ting tilbake på sporet.

Så - hvilket system spiller du Doom: The Dark Ages på? Og hvordan har opplevelsen din vært så langt?