Digital Foundry slår ned på Switch 2-skjermen: "Et av de tregeste LCD-panelene i moderne tid"

Teknologinørdene på Digital Foundry, ledet av John Linneman, har løftet på lokket på Switch 2 og tatt en nærmere titt på skjermen. De beskriver den som "et av de tregeste moderne LCD-panelene" de har sett. Dette er en betydelig ulempe for en konsoll som tidligere har skrytt av at skjermen var en av de største forbedringene sammenlignet med forrige generasjon.

Linneman testet input lag, altså hvor raskt skjermen reagerer på input, og resultatene var langt fra imponerende: over 30 millisekunder i enkelte moduser. Med bransjestandarder på rundt 10 ms for hva som anses som "bra", virker Switch 2 mer som et leketøy.

Kort sagt er dette sannsynligvis det samme billigere panelet som finnes i mange enkle nettbrett eller Switch -kopier på det kinesiske markedet, en utdatert LCD-teknologi med single-sample-forsinkelse, som kombinert med høy oppløsning (spesielt ved 4K, dokket) blir enda verre og rett og slett treg. Til syvende og sist betyr dette mindre presisjon, dårligere respons på input og en følelse av treghet som rett og slett ikke finnes i OLED-paneler.

Det finnes imidlertid også noen lyspunkter. Når det gjelder fargegjengivelse, er panelet helt greit, og det er også relativt lyssterkt og batterieffektivt. Men hvis du har noen form for krav til bildekvalitet, kan du glemme Switch 2 -skjermen.

Hva synes du om Switch 2 -skjermen?