Digitale QuakeCon har endelig fått dato

Som mange andre bransjemesser i løpet av dette året måtte Bethesda dessverre avsløre for noen måneder siden at det ikke blir noen tradisjonell QuakeCon-messe i år. Heldigvis skal de erstatte den med en digital versjon, nemlig QuakeCon At Home.

Bethesda har avslørt via deres hjemmeside at QuakeCon At Home går av stabelen den 7. august, og varer frem til den 9. august.

Mens det kommer til å være e-sporbegivenheter, konkurranser, paneler og mer, forventes det også at det kommer til å presenteres gameplay fra noen av utgiverens kommende spill, som Ghostwire: Tokyo, Deathloop og kanskje til og med Starfield.

Skal du se på?