Din neste samarbeidsbesettelse handler om å dytte en stein opp en bakke

Det er en ganske populær nisje innen videospill i disse dager som dreier seg om spillere som tar på seg enormt vanskelige utfordringer. Det som en gang var QWOP har siden utviklet seg til Getting Over It with Bennett Foddy, og deretter til Only Up og til og med A Difficult Game About Climbing. Nå er det en nykommer på banen.

HQ

Dette spillet er kjent som Pushing It! Together - Sisyphus Co-op, og selv om navnet kan være en munnfull, er den faktiske ideen mye enklere. I bunn og grunn er det en kooperativ versjon av historien om Sisyfos, en gresk legende som dreier seg om en tidligere konge som etter å ha forrådt Zevs fikk i oppgave å flytte en steinblokk opp et bratt fjell. Dette spillet bygger videre på dette ved at en gruppe spillere kommer sammen og får i oppgave å flytte en stein opp en rekke bratte og ujevne overflater, unngå hindringer og farer, alt for å nå et fjernt mål.

Spillet er tilgjengelig nå på Steam, og du kan til og med få tak i en kopi til en veldig rimelig pris, da det selges for maksimalt £ 4,29. På spillets Steam-side blir vi fortalt følgende :

"Pushing It! Together er en flerspilleretterfølger til Pushing it! With Sisyphus, et vanskelig og straffende spill inspirert av gresk mytologi, der du spiller som Sisyfos - en mann som er forbannet til en evighet med å rulle en steinblokk opp et fjell, skjebnebestemt til aldri å nå toppen.

"Men denne gangen er du ikke alene lenger.

"Det vil ikke alltid være like lett mellom dere, og noen ganger vil dere kanskje krangle. Men jobben deres er å lære dere å overvinne uenighetene, å jobbe som et team. Mot ett felles mål: Å pushe det! Sammen."

Med et svært tilgjengelig sett med systemkrav, har du tenkt å samle noen venner og dytte noen steiner?