Dinosaur-overlevelsesspillet Code Violet får en oppfølger

Teamkill Media, utvikleren bak Quantum Error og de nylige dinosaurfokuserte actionspillene Son and Bone og Code Violet, ser ut til å fortsette temaet med å jakte på verdens største øgler, ettersom de allerede har annonsert en oppfølger til sin siste utgivelse.

I et innlegg på Twitter/X fremhever Teamkill Media den "overveldende suksessen" til Code Violet og bekrefter at neste kapittel i historien allerede er under utvikling. Det vil bli kalt Code UltraViolet. Tatt i betraktning Code Violet utgitt bare i forrige måned, er det selvfølgelig ikke mange detaljer å pore over, men Code UltraViolet vil sannsynligvis fortsette skrekkhandlingen i det første spillet, og unngå og skyte dinosaurer der det er aktuelt.

Vi har ikke hatt sjansen til å spille Code Violet ennå, men fra et blikk på spillets PlayStation Store-side ser det ut til at Teamkill Media har valgt en Stellar Blade møter Dino Crisis-tilnærming. De har sørget for at hovedpersonens bakdel er en god nok distraksjon for hoveddelen av spillet. I motsetning til Shift Up's actionhit, har Code Violet ikke klart å imponere folk som legger igjen anmeldelser, etter tingenes utseende. I stedet har det i skrivende stund 2,88 stjerner på PS Store, men kanskje det rett og slett solgte godt nok til å rettferdiggjøre en oppfølger. Hvem vet?