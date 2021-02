Dinosaur Planet har gjenoppstått

Husker du Star Fox Adventures? GameCube-spillet fra 2002, kanskje aller mest kjent for å være det siste spillet Rare lagde under Nintendo-flagget. Det er ingen hemmelighet at spillet egentlig ble utviklet til Nintendo 64 under navnet Dinosaur Planet, hvor Krystal egentlig skulle være hovedpersonen i hele spillet. I stedet ville Nintendo at spillet skulle omhandle Star Fox, og Rare måtte gjøre om på hele prosjektet.

Under utviklingen ble det bestemt at det ville være mer fornuftig å gi ut spillet på den nye Nintendo-konsollen, og N64-versjonen ble skrotet.

Det er ikke lenge siden gjengen i Forest of Illusion fant en tidlig utgave av The Legend of Zelda: Ocarina of Time, og nå har de også klart å få tak i Nintendo 64-versjonen av Dinosaur Planet. Ifølge rapportene er det, til tross for en del bugs og krasjer, overraskende spillbart nesten hele veien til slutten. Det er artig å se alle detaljene og likhetene til den ferdige GC-utgaven, og så er jo også originalmusikken til den godeste David Wise helt inntakt.