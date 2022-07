Dinosaurene går løs i skrekkspillet The Lost Wild

Utgiveren Annapurna Interactive er mest kjent for å publisere mindre indiespill. Derfor kom det som en stor overraskelse (som en t-rex, liksom) da de annonserte The Lost Wild. Det er et første persons overlevelsesskrekkspill hvor du i beste Jurassic Park-ånd prøver å overleve som et menneske omgitt av forhistoriske giganter. På Steam-siden kan vi lese:

"The Lost Wild is an immersive and cinematic dinosaur game that captures the reverence and terror of nature's most magnificent beasts. Come face-to-face with dinosaurs that behave like wild animals, not monsters."

The Lost Wild slippes en gang i 2024, med PC som eneste bekreftede plattform hittil. Se traileren under.