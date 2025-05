Dinosaurer og poker er hovedattraksjonene blant PlayStation Plus-spillene i mai

HQ

Det er mai, og det betyr at det er på tide å kunngjøre en ny serie med PlayStation Plus -spill. Disse tre spillene er tilgjengelige for alle abonnenter på tjenesten på tvers av nivåene Essential, Extra og Premium, og vil være tilgjengelige for å legge til i samlingen din fra 6. mai til 2. juni.

Det er en sterk måned som inkluderer Ark: Survival Ascended, Balatro, og Warhammer 40,000: Boltgun. Førstnevnte er en PS5 eksklusiv utgave, men de to sistnevnte er også tilgjengelige på PS4 også.

Med disse som kommer til å ankomme tjenesten om mindre enn en uke, betyr det at du har noen dager igjen til å få tak i april gratis spill, som inkluderer Robocop: Rogue City, The Texas Chainsaw Massacre, og Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory.