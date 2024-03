Direktesendingen av BAFTA Games-nominasjonene blir på torsdag

HQ

BAFTA Games-nominasjonene vil bli offentliggjort denne uken. Torsdag 7. mars kl. 15 får vi se hvilke spill som havner på kortlisten i år, som en av de siste store feiringene av 2023s fantastiske utgivelser.

Spillbransjeveteranen Lucy James leder talentene som diskuterer de nominerte under strømmingen, og hun får selskap av Isla Hinck, Blessing Adeoye Jr. Leah Alexandra og Aoife Wilson.

Luke Hebblethwaite, Head of Games hos BAFTA, sier følgende i en uttalelse: "Vi gleder oss enormt til å avsløre de nominerte til årets BAFTA Games Awards, og kunne ikke vært mer fornøyd enn å ha fem så energiske og kunnskapsrike stemmer til å lede oss gjennom det store øyeblikket. Jeg ser frem til deres livlige og innsiktsfulle reaksjoner og en flott samtale mens vi feirer det fantastiske talentet, kreativiteten og det harde arbeidet bak årets beste spill."

Vi forventer å se Baldur's Gate III, Alan Wake 2, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom og flere til i toppen av nominasjonene. Gi oss beskjed om hvilket spill du tror vil vinne stort.

Du kan følge med direkte på torsdag på Twitch, YouTube og mer.