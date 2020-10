Dirt 5 blir lanseringsspill på PlayStation 5

Du ser på Annonser

Siden Codemasters har en markedsføringsavtale med Microsoft har studioet vært veldig forsiktig med å snakke om PlayStation 5-utgaven av Dirt 5, men nå kan de endelig gi oss all informasjon som trengs.

Utviklerne kan nemlig bekrefte at Dirt 5 vil lanseres på PlayStation 5 her til lands den 19. november, altså samme dag som konsollen. Denne utgaven av spillet vil, som Xbox Series X, by på muligheten til å spille i 120 bilder i sekundet eller 4K, ha mye kortere lastetider og gi de som allerede eier spillet få tilgang til den nye utgaven. Samtidig vil DualSense-kontrollerens funksjoner bli tatt nytte av slik at du virkelig kjenner forskjellen på ulike underlag og lignende.