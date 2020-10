Dirt 5 byr på fart og spenning i lanseringstrailer

Du ser på Annonser

Etter et par utsettelser har tiden endelig kommet. Dirt 5 er klart for lansering neste uke og da kan vi se fram mot en heftig off-road racing-opplevelse skapt av et studio som virkelig kan dette med bilspill, nemlig Codemasters. De har tidligere sluppet mange videoer som viser diverse deler av spillet, og nå som det snart er tid for lansering har de sluppet lanseringstraileren, som gir enda en forsmak på hva vi har i vente når Dirt 5 lanseres den 6. november. Sjekk den ut øverst.