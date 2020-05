Dirt 5 kan spilles i 120fps på Xbox Series X

Dirt 5 var ett av totalt 13 spill som ble vist frem på Microsofts Inside Xbox-sending forrige uke. Codemasters avslørte da at det blir et temmelig arkade-aktig spill som blant annet er utviklet av de samme folkene som en gang ga oss Motorstorm-serien. Men selv om spillet ser meget bra ut var det en detalj som fløy under radaren for mange.

Spillets regissør Robert Karp avslørte nemlig at du vil kunne spille Dirt 5 i 120fps (ukjent oppløsning) på Xbox Series X. Noe som for mange betyr at det kan være en idé å skaffe en ny TV for å virkelig få oppleve spillets maksimale flyt. Om du derimot synes 60fps er fullkomment, så leverer Codemasters også der, og du kommer da til å kunne spille i 4K-oppløsning på Xbox Series X-versjonen.

Om de samme valgmulighetene gis til PlayStation 5 er enda uklart, men vi krysser fingrene. Dirt 5 støtter forøvrig også Smart Delivery, som betyr at du kan kjøpe det til Xbox One og siden oppgradere spillet til Xbox Series X uten ekstra kostnad.