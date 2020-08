Du ser på Annonser

Vi har sett mange spill bli flyttet fra høsten 2020 til våren 2021 i det siste, så det er nesten gode nyheter når man bare hører om korte utsettelser.

Denne gangen er det Codemasters som forteller at de har sett seg nødt til å utsette Dirt 5, men den gode nyheten er at det er snakk om en uke. Dirt 5 vil nå nemlig lanseres den 16. oktober i stedet for den 9. oktober. Dette betyr også at dere som kjøper Amplified-utgaven får spillet den 13. oktober.