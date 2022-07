Disco Elysium har nå dysleksivennlige fonter

HQ

Utvikleren ZA/UM har lansert en ny oppdatering for sin kritikerroste tittel Disco Elysium, og denne oppdateringen, selv om den ikke er spesielt stor, legger til en ganske velkommen tilgjengelighetsfunksjon for PC-spillere. Dette kommer i form av dysleksivennlige fonter, som er tilgjengelige på tvers av "de fleste" støttede språkene i spillet.

I et nylig Steam-innlegg blir vi fortalt at OpenDyslexic-skrifttyper vil bli brukt for engelsk, fransk, tysk, spansk, portugisisk-brasiliansk og polsk, mens Nanum Square Round vil bli brukt for koreansk og Adys for russisk.

Både kinesisk og forenklet kinesisk vil begge oppdateres med dysleksivennlige fonter i fremtiden.

Ellers ønsker ZA/UM fortsatt tilbakemeldinger på funksjonen for å sikre at den tilbys på riktig måte.