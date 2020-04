Disco Elysium lanseres på Nintendo Switch snart også

Hvem hadde trodd at ZA/UM ville slippe det mange mener var det beste spillet i 2019, men undertegnede har nesten mistet tellingen på hvor mange priser Disco Elysium har vunnet de siste månedene. Gleden var derfor stor da utviklerne bekreftet at spillet vil komme til PlayStation 4 og Xbox One også. Dessverre sa de ingen ting om en Nintendo Switch-utgave...frem til i dag.

I et intervju med BBC 5lives Game On-podcast kunne ikke utviklerne bare avsløre at Disco Elysium vil slippes på Nintendo Switch, men at det også vil skje "snart". Spillets "Art Director", Aleksander Rostov, sier faktisk at han måtte ta en pause fra å jobbe med Switch-utgaven for å være med på intervjuet, så arbeidet er visst godt igang, noe som vel også betyr godt nytt for de som håper på mer informasjon om PS4- og Xbox One-utgavene i nærmeste fremtid.