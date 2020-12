Du ser på Annonser

Under The Game Awards ble det avslørt at Disco Elysium får en forbedret utgave ved navn Disco Elysium: The Final Cut.

Vi fikk ikke mye informasjon om den nye utgaven annet enn at det vil ha mye mer stemmeskuespill, nye områder og nytt "quest content". Spillet lanseres i mars 2021, og da kommer det endelig til PlayStation 4 og PlayStation 5 også. De andre konsollene får det nærmere sommeren.

Eier du allerede Disco Elysium får du gratis oppgradering til The Final Cut.