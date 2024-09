Discord forbedrer Xbox-versjonen, lar brukerne se nylig spillaktivitet og legger til Amazon Music i en ny oppdatering

HQ

Nylig gjorde Steam det mulig å låse visse spill i biblioteket ditt, slik at de bare er synlige for deg. En trist dag for alle digitale kikkerne der ute, men nå har Discord lagt til en ny funksjon som lar deg se alt vennene dine har spilt i den siste aktiviteten deres.

I henhold til endringsloggen som ble lastet opp tidligere denne uken, skisserer Discord at du nå kan se hvilke spill vennene dine har spilt, samt hvilken musikk de kan ha lyttet til. "Nå vet du når vennen din relanserer favorittspillet ditt for første gang på evigheter!" står det i endringsloggen.

Discord på Xbox får også noen forbedringer, slik at du kan se alle aktive serverstemmekanaler eller spillene vennene dine spiller fra Xbox-vennelisten. Det er også tillegg av Roll20 på tvers av alle Discord-apper, noe som er et pent tillegg for alle TTRPG-spillere der ute.

Til slutt er det tillegg av Amazon Music. Hvis du abonnerer på Amazon Music Unlimited, kan du nå lytte til låter med venner gjennom appen i Discord, og du kan få tre måneder gratis hvis du ikke allerede er abonnent.