Discord gjør noen store endringer i brukernavnene

I et nytt blogginnlegg skisserer Discord de viktigste endringene de vil gjøre i brukernavnsystemene sine, noe som betyr at du ikke lenger trenger å huske den firesifrede diskriminatoren din, men du må velge et nytt brukernavn.

Ifølge Discords innlegg var de firesifrede diskriminatorene i utgangspunktet en god løsning da tjenesten nettopp begynte, men på grunn av den store størrelsen på brukerbasen var det nå behov for en annen metode. Så i stedet for ditt ene brukernavn med fire tall knyttet til slutten får du nå velge et unikt brukernavn som kan inneholde tall og tegn også.

Dette vil bli kombinert med et nytt visningsnavn, som ikke er unikt, men som vil stå øverst på profilen din. Ta en titt på bildet nedenfor for å se hvordan det vil se ut. Disse endringene vil rulles ut i løpet av året, men forventes å være helt fullført innen utgangen av 2023.

Hva synes du om denne store endringen fra Discord?