Discord introduserer oppdrag for å få deg til å strømme spill til vennene dine.

I fjor inngikk Discord en avtale med Epic Games der du kunne tjene et gratis skin med Star Wars-tema til Fortnite ved å strømme spillet til en venn i 15 minutter. Ifølge et nytt blogginnlegg kommer dette nå til å bli en permanent funksjon på Discord.

Et spillselskap vil sponse oppdrag på Discord, og så kan du tjene skins og andre godbiter ved å strømme spillet. Hvis du allerede liker å se en venn spille spill mens dere chatter sammen på Discord, virker dette som en ganske god måte å få mest mulig ut av strømmetiden på.

Men det virker også som enda en måte å gjøre spillingen mer slitsom på. Oppdrag gir deg ekstra, unødvendige mål i håp om å få et skinnende nytt skin til kontoen din. Vi frykter at dette kan ødelegge det uskyldige konseptet med å strømme til venner, ettersom folk vil trygle noen om å være online i fem minutter til slik at de kan fullføre et oppdrag.

Hva synes du om Discord-oppdrag?