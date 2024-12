Discord saksøkt på grunn av kansellering av Nitro-abonnement

HQ

Discord blir saksøkt på grunn av Nitro-abonnementene sine. Meldings- og kommunikasjonstjenesten brukes av millioner av spillere over hele verden, og selv om mange av dem ikke betaler for Nitro, kan det være lurt å betale den månedlige eller årlige avgiften for å pusse opp Discord-livet ditt hvis du vil ha visse ekstrafunksjoner.

I en sak som ble lagt ut i helgen av advokat Robert Freund, kan vi se at Discords Nitro-abonnement har havnet i litt varmt vann, ettersom forbrukere med base i California hevder at Nitro er for vanskelig å kansellere, noe som bryter statens lover om automatisk fornyelse.

Saksøkerne hevder at det ikke finnes noen "prominently located direct or link button" i brukerinnstillingene for å si opp et abonnement. Det hevdes også at "Discords oppsigelsesflyt er så tilslørt at det finnes YouTube-veiledninger som viser hvordan man sier opp et Discord-abonnement."

Denne juridiske kampen vil fortsette en stund fra nå, og derfor vil vi sannsynligvis ikke se et resultat på en stund, men i mellomtiden, la oss få vite hva du synes. Har du Discord Nitro, og synes du det er lett å si opp?