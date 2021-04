Discord skal ha takket nei til Microsoft-oppkjÃ¸p

Du ser på Annonser

Ryktene om at en rekke gigantselskaper, deriblant Microsoft, ønsker å kjøpe Discord har gått i lang tid nå, men det virker som om vi kan glemme å se den populære tjenesten bli eksklusiv på Xbox-konsollene og andre Microsoft-plattformer.

The Wall Street Journal sine kilder hevder nemlig at Discord har bestemt seg for å være selvstendig i forskuelig fremtid, og derfor takket nei til Microsoft sitt tilbud. Flere av disse kildene er de samme som i utgangspunktet fortalte WSJ om forhandlingene, så det høres da meget troverdig ut.