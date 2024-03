Discord utvider Aktiviteter ved å tillate tredjepartsutviklere å lage spill

HQ

På tampen av fjoråret introduserte Discord over et dusin spill for brukerne i aktivitetsfanen. Alt fra et sprøtt minigolfspill til den klønete fotballopplevelsen i Bobble League kan spilles fra en Discord-samtale.

Nå, som avslørt i en ny kunngjøring, utvider Discord Activities ved å la tredjepartsutviklere lage sine egne spill. "Fra og med 18. mars vil Discord-utviklere kunne bygge nye spill og opplevelser som kan spilles direkte på plattformen med vår nye Embedded App SDK", heter det i kunngjøringen.

Dette er det siste i en rekke tiltak fra Discord for å stimulere utviklere til å skape, tjene penger på og mer til utelukkende på plattformen. Det er uvisst om dette vil føre til store endringer i spillingen vår, men det er et skritt i en ny retning.