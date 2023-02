Discovery+ og HBO Max blir ikke slått sammen til én tjeneste

HQ

Siden Warner Bros. og Discovery fusjonerte til ett gigantisk selskap har det lenge vært forventet at de skulle slå sammen sine to separate strømmetjenester, Discovery+ og HBO Max, men det er nå ikke lenger en mulighet.

The Wall Street Journal bekrefter at de to tjenestene vil forbli separate, men sier at selskapet fortsatt planlegger å tilby en "supertjeneste" med filmer og programmer fra begge tilbudene.

Etter sigende skyldes dette at Warner Bros. Discovery frykter at Discovery+-abonnenter over hele verden ikke vil ønske å bytte til en dyrere "supertjeneste". Markedsindikasjoner er at den ikke navngitte tjenesten vil være dyrere enn de to frittstående tjenestene.

Håpet du på en fusjon?