Den fjerde delen av den populære japanske rollespillserien er på vei til PC i form av Complete+. Spillet er allerede tilgjengelig på PlayStation 4 og Nintendo Switch. Det blir via Steam og Microsoft Store (samt via Xbox Game Pass) at spillet blir tilgjengelig på PC i høst. Gjør deg klar for å grinde deg opp til level 9999!

Eksakt dato er ikke blitt satt enda, men vi kommer tilbake med mer informasjon når den tid kommer.