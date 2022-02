HQ

Disgaea 6: Defiance of Destiny ble sluppet til PlayStation 4 og Switch i sommer, men allerede nå er det duket for en komplett utgave. Denne bringer spillet til PC og PlayStation 5 for første gang, og kommer selvsagt også til PlayStation 4, men dessverre ikke til Switch. Disgaea 6 Complete kommer til å inneholde alle karakterer og nedlastbart innhold samt at det blir det første spillet i serien sluppet på PlayStation 5. Det lanseres i løpet av sommeren. Du kan se traileren nedenfor.