Disgaea 6: Defiance of Destiny kommer til Switch neste sommer

Neste del i den store japanske rollespillserien Disgaea har blitt annonsert. Spillet som heter Disgaea 6: Defiance of Destiny slippes i Vesten sommeren 2021, mens det i Japan slippes det allerede i slutten av januar. Foreløpig er spillet kun annonsert til Nintendo Switch. I traileren nedenfor ser vi at det har fått et nytt utseende, men at alt fortsatt er veldig Disgaea. Den samme sprø underholdningen med et max-level på 99 999 999. "Defy common sense. Defy genre. Defy destiny itself" sies det i traileren, som du kan se nedenfor.

Du ser på Annonser