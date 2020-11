Disgaea 6 får ny historietrailer

Du ser på Annonser

Disgaea 6: Defiance of Destiny er en historie om den mektigste ødeleggelsesguden noensinne, et superondt vesen som... ble beseiret av en zombie, eller nærmere bestemt, zombien Zed. Dette er hva den nye traileren for Disgaea 6 viser oss, og indikerer at vi i spillet (eller deler av det i hvert fall) får spille som Zed, som forklarer til Darkest Assembly hvordan han klarte å beseire ødeleggelsesguden.

Og hvordan gjorde han det? Gjennom evnen kalt Super Reincarnation, som lar han gjenoppstå etter å ha blitt beseiret helt til han når målet sitt (høres litt ut som en rogue-lite-mekanikk, egentlig). Dette er i tillegg til det tradisjonelle turbaserte kampsystemet med det isometriske perspektivet vi kjenner fra tidligere spill i serien.

Disgaea 6: Defiance of Destiny kommer sommeren 2021 eksklusivt til Nintendo Switch. Sjekk ut traileren øverst.