Disgaea-serien har nådd fem millioner solgte eksemplarer

En japansk rollespillserie som ofte flyr under radaren til mange er Disgaea. Tross det er den ganske populær og har nå solgt totalt fem millioner eksemplarer. For å feire dette har Nippon Ichi Software et stort salgt på gang både på PlayStation 4 og Switch, men dessverre gjelder dette bare i Japan. Det seneste spillet i serien, Disgaea 6: Defiance of Destiny, som ble sluppet i slutten av januar i år finnes for eksempel til halve prisen. Forhåpentligvis får vi noe liknende tilbud her i Vesten også.