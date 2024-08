Dishonored-medskaper har noen interessante ideer om hva som er en oppslukende simulering

HQ

I det siste har du kanskje hørt ordene "immersive sim" slengt rundt deg i spillverdenen, og hvis du er usikker på hva de betyr, har kanskje Raphael Colantonio, medskaper av Dishonored og grunnlegger av WolfEye, svaret.

I en samtale med PC Gamer avslørte Colantonio at han har en ganske bred definisjon av hva som utgjør en oppslukende simulering. "Hvis du virkelig tenker på det, er Bethesda-spill - eller Obsidian-spill - veldig, veldig oppslukende sim," sa han. "Overlappingen mellom førstepersonsrollespill og oppslukende simulering er veldig uklar. Jeg vil si at de er mindre fysiske enn Arkane-spillene, og at de er mer fokusert på statistikk, men til syvende og sist er de helt avhengige av simulering. Å gjøre ting som å lure en kjøpmann ved å sette en bøtte på hodet er definitivt en oppslukende ting, ikke sant?"

Han har absolutt et poeng, og mange elementer i Skyrim fremstår som oppslukende simuleringslignende mekanikker, som å kjøpe et hus, brygge dine egne potions og lære magi fra bøker.

"Jeg ser definitivt på Baldur's Gate som i det minste oppslukende sim-lignende," fortsetter Colantonio. "Hvis det å være turbasert fortsatt gir mening for en oppslukende sim. Du kan definitivt se hvor de var på vei med det. Jeg elsket det, forresten. Jeg elsket Baldur's Gate, et fantastisk spill."

Er du enig i Colantonios ord?