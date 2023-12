Dishonored- og Deathloop-skaperne lager Blade-spill

I forkant av The Game Awards gikk det mange rykter om at Arkane Lyon ville være til stede og annonsere et nytt prosjekt. Mange antok, på grunn av lekkede dokumenter i forbindelse med Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard, at dette skulle være et nytt Dishonored, men det skjer i alle fall ikke enda.

Deathloop- og Dishonored-skaperne har nemlig avslørt at de er i ferd med å lage Marvel's Blade, som er en enspillertittel i tredjepersonsperspektiv som følger den berømte vampyrjegeren som er halvt menneske, halvt vampyr og bruker kreftene sine til å beskytte innbyggerne i Paris mot fæle blodsugere.

Det er ikke sagt noe om lanseringsvinduet for spillet, og det er heller ikke nevnt noen plattformer (selv om jeg antar PC og Xbox Series X/S) siden vi bare får vite at utviklingen fortsatt er i en relativt tidlig fase.

Du kan likevel sjekke ut traileren for Marvel's Blade nedenfor.