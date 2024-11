Dishonored-regissøren tror oppslukende simuleringer vil invadere alle spillsjangre

HQ

Hva er en oppslukende simulering? Vel, fra toppen av hodet mitt (og litt googling) kan jeg fortelle deg at det er et spill som prioriterer spillerens valg. Ikke nødvendigvis i Telltale-forstand, der karakterene husker at du kalte dem stinkende tapere i hele tretti minutter, men i den forstand at spilleren får den nødvendige handlefriheten til å leve seg inn i en verden. Spill som Prey, Baldur's Gate III og Dishonored passer alle inn i denne kategorien, men de blir ofte beskrevet som noe annet.

Ifølge Arkane-veteran og Dishonored-regissør Raphael Colantonio skyldes dette at det er nesten umulig å markedsføre oppslukende simuleringer. "Prey er et godt eksempel på det, der det ble solgt som en oppslukende simulering. Det er en oppslukende simulering på alle måter man kan forestille seg," sier han til PC Gamer. "Men på grunn av det ble det brukt mye markedsføringspoeng på å prøve å forklare folk hva en oppslukende simulering er."

Til tross for dette er oppslukende simuleringer fortsatt utrolig populære, selv om folk ikke nødvendigvis vet at de spiller en. I fremtiden tror Colantonio at dette vil føre til at sjangeren vil hoppe inn i alle andre spillsjangre, til et punkt der du ikke kan la være å spille en oppslukende simulering.

"Jeg ville ikke bli overrasket over at den oppslukende simuleringen av spill på et eller annet tidspunkt kommer til å invadere alle spillsjangre, hvis bransjen går i riktig retning. Og det vil ikke engang være et ord lenger. Folk vil bare si: "Det er et bra spill", eller "Det har en viss dybde", eller "Jeg liker hvordan systemene henger sammen". Fordi "immersive sim" bare er en merkelig merkelapp som jeg tror har fått noen av utviklerne til å fokusere for mye på å prøve å tilhøre den spesielle skolen, i stedet for bare å lage et godt spill", sier Colantonio.