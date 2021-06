Dishonored-gjengen lager kult vampyr-spill kalt Redfall

Over fire år har gått siden Arkane Austin ga oss Prey, og siden Lyon-studioet allerede snart er ferdig med Deathloop har mange lurt på hva førstnevnte driver med. Nå kan spekuleringen stoppe.

Spillet heter Redfall, og er som ryktene hadde det til et samarbeidsfokusert FPS hvor vi og tre andre spillere skal slakte vampyrer med både tradisjonelle våpen og overnaturlige egenskaper på øyen Redfall. Utviklerne sier at det grunnleggende gameplayet vil være relativt likt de andre spillene deres, bare med mulighet for å spille med andre.

Ett aspekt som skiller dette fra Dishonored og Prey er at vi kan velge blant fire karakterer med unike egenskaper og modifiserbare våpen, noe vi ser ganske klart i traileren. Der ser vi også at disse vampyrene ikke akkurat er av slaget som er livredd hvitløk, og noen av grunnene til dette skal vi få vite mer om i en historie som visstnok skal være like god som solo-spillene fra studioet.